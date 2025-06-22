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مصرع شخص سقط من الطابق الرابع ببني سويف

05:50 م الأحد 22 يونيو 2025

إسعاف أرشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

لقي رجل يبلغ من العمر 37 عامًا مصرعه، صباح اليوم الأحد، إثر سقوطه من الطابق الرابع بأحد الأبراج السكنية بمنطقة الجزيرة المرتفعة وسط مدينة بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يُفيد بسقوط المدعو "سيد.ك.س" من علو، ما أسفر عن وفاته في الحال، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مصرع شخص سقط من الطابق الرابع مدينة بني سويف سقوط رجل من الطابق الرابع
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