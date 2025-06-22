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طالبة ثانوية عامة تحاول الانتحار أمام لجنة امتحان بالبحيرة

05:50 م الأحد 22 يونيو 2025

طالبة ثانوية عامة تحاول الانتحار أمام لجنة امتحان

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البحيرة - أحمد نصرة:

حاولت طالبة بالثانوية العامة بمحافظة البحيرة، التخلص من حياتها، اليوم الأحد، بتناول أقراص علاج الاكتئاب أمام إحدى لجان مدينة المحمودية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من قوات تأمين مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحمودية بإقدام الطالبة "س"، 18 عاما على محاولة الانتحار بتناول حبوب الاكتئاب أمام لجنة مدرسة الشهيد محمد أحمد ناصر بمدينة المحمودية عقب أداء امتحان مادة اللغة العربية.

نقلت الطالبة إلى مستشفى المحمودية لتلقى العلاج اللازم، وأفاد مصدر طبي، بالمستشفى أن حالة الطالبة مستقرة وهي تحت الملاحظة بالمستشفى.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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