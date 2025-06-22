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إصابة فتاة ونفوق ماشية في حريق منزلين شمالي قنا

05:43 م الأحد 22 يونيو 2025

أرشيفية

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قنا - عبد الرحمن القرشي:

أُصيبت فتاة في العقد الثاني من العمر، اليوم الأحد، جراء حريق اندلع داخل منزلين بقرية الحلفاية بحري التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وأسفر كذلك عن نفوق أربعة رؤوس ماشية وخسائر مادية في محتويات المنزلين.

كانت غرفة عمليات مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد باندلاع حريق في منزلين بالقرية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

وبحسب التحريات الأولية، فإن الحريق نشب نتيجة اشتعال فرن بلدي أثناء إعداد الخبز، مما أدى إلى انتشار النيران وإصابة فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا بحروق، ونفوق عدد من رؤوس الماشية، فضلًا عن تضرر بعض أثاث المنزلين.

تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

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نفوق ماشية حريق منزل أمن قنا
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