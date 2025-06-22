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المشدد 10 سنوات.. التفاصيل الكاملة لـ صياد يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط

03:43 م الأحد 22 يونيو 2025

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أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على المتهم "ه. ف. ع"، 34 عامًا، ويعمل صيادًا، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة، وذلك بإحدى القرى التابعة لمركز ديروط.

صدر الحكم برئاسة المستشار كل من: وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة، وأحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

وتعود وقائع القضية رقم 10330 لسنة 2025 جنايات ديروط، إلى ورود معلومات سرية لمعاون مباحث مركز شرطة ديروط، تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

وقادت وحدة مباحث مركز شرطة ديروط حملة أمنية بمشاركة قوة من الشرطة السرية، استهدفت منزل المتهم، وجرى ضبطه وبحوزته بندقية آلية تحتوي على 18 طلقة نارية.

وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على أربع قطع كبيرة من مخدر الحشيش، و28 أمبولًا من مخدر الشابو، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 970 جنيهًا، يُشتبه في كونه من متحصلات الاتجار.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه غير المشروع.

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