الإسماعيلية – أميرة يوسف:

كرّم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، يوسف السيد أبو العلا، وعمرو عبد القادر عطا الله، من مشرفي محطة إرشاد القنطرة، تقديرًا لتفانيهما في العمل وحُسن تصرفهما خلال حادث جنوح سفينة الغطس “RED ZED 1” الذي وقع مؤخرًا بالمجرى الملاحي، وأسهم تدخلهما السريع في تفادي وقوع إصابات بين المواطنين بموقع معدية القنطرة.

وجاء التكريم خلال لقاء عقده الفريق ربيع بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، بحضور المهندس نشأت نصر الدين، مدير إدارة التحركات، حيث تم منح المشرفين شهادات تقدير، مع توجيه الشكر والتحية لهما على ما قدماه من أداء مسؤول ومهني يعكس روح الانتماء والحرص على سلامة المواطنين والمنشآت.

وأشاد رئيس الهيئة بالدور الفاعل لمشرفي محطة الإرشاد في سرعة ملاحظة انحراف السفينة عن مسارها الطبيعي بالكيلو ٤٥ ترقيم قناة، نتيجة عطل مفاجئ في أنظمة التوجيه، مما دفعهما إلى التحرك الفوري لإبلاغ موقع المعدية وبدء عملية الإخلاء، في خطوة حاسمة حالت دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار كبيرة.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن ما قام به العاملون يعكس مدى الجاهزية والوعي المهني لدى كوادر الهيئة، ويبرز التزامهم الراسخ بحماية قناة السويس كممر ملاحي عالمي، وحفظ أمن وسلامة العابرين والمنشآت التابعة للهيئة.