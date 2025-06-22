أسرة الطفل أدهم حلمي:"عايزين حقه وثقتنا كبيرة في القضاء" -فيديو

كفر الشيخ - إسلام عمار:

طالبت أسرة الطفل أدهم حلمي، ضحية 3 أطفال متهمين بقتله بطلق ناري بالخطأ خلال مزاحهم معه استقرت في رأسه بسلاح ناري ملك والد أحدهم بالقصاص من المتهمين.

وأكد حلمي أنيس، والد الطفل لـ"مصراوي"، أن ثقته كبيرة في رجال القضاء بشأن تحقيق العدالة تجاه المتهمين الثلاثة ووالد أحدهم صاحب السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

وقالت والدة الطفل أدهم حلمي، إن نيران فقدان نجلها مازالت تشتغل في قلبها ولم تهدأ إلا بعد توقيع عقوبة مغلظة على المتهمين الثلاثة نظرًا للأحداث التي شهدتها الواقعة تتمثل في حالات السحل التي حدثت لنجلها خلال وفاته.

وفي السياق، استنكر المحامي علي فايز، دفاع أسرة الطفل أدهم حلمي، ما يردده البعض حول محاكمة المتهمين الثلاثة تمهيدًا لصدور عقوبة بحقهم باعتبارهم أطفالا متسائلا: "أليس المتوفى طفلا هو الآخر"؟.

وقال إن هناك أدلة جديدة سيجرى تقديمها بحق المتهمين جميعًا نظرًا لما ارتكبه المتهمين بحق الطفل أدهم حلمي بتلك الطريقة الوحشية التي أبرزتها المقاطع المرئية ما جعل المجتمع يرفضها بشكل واضح.

وقررت محكمة جنايات الطفل في كفر الشيخ، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الأطفال الثلاثة المتهمين بقتل الطفل أدهم حلمي إلى جلسة يوم 20 يوليو 2025 للاطلاع والمستندات، والمذكرات والمرافعة.

وكان المحامون أشرف عبدالعزيز، وخالد رزق، وأحمد ممدوح، طلبوا من المحكمة أجلا لحضور المستشار مرتضى منصور، محامي أسرة الطفل للمرافعة.

كان مستشفى بلطيم التخصصي، أعلن يوم الأربعاء 7 مايو 2025، وفاة الطالب أدهم حلمي ضحية أصدقائه خلال إيداعه بقسم العناية المركزة بالمستشفى بعد 10 أيام من حدوث الواقعة.

وأمر المستشار محمود الدقماق، مدير نيابة مركز البرلس، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفل أدهم، لبيان أسباب الوفاة، وتحديد الإصابة التي تعرض لها الطالب والتي أدت لوفاته، وتحديد نوع الجسم المعدني الذي استقر برأس الطفل، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من عملية التشريح بينما أمر بإيداع الطلاب الثلاثة المتهمين في الواقعة بإحدى دور الرعاية وذلك لاتهامهم بالشروع في قتل الطفل أدهم قبل وفاته.

وتضمن قرارات النيابة أيضًا حبس "رمضان.ا"، صاحب مكتب مقاولات يقيم بمدينة بلطيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحمل سلاح ناري غير مرخص، المستخدم في الواقعة، مع مراعاة التجديد له وللاطفال الثلاثة في الموعد القانوني فيما جددت محكمة البرلس الجزئية حبسه.

كانت النيابة باشرت تحقيقاتها تحت إشراف المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية في أحداث واقعة التعدي على الطفل أدهم حلمي، ما أدى إلى إصابته بالرأس وتدهور حالته الصحية عقب ورود التقرير الطبي الذي تبين بوجود جسم معدني استقر برأس الطفل المجني عليه يشتبه كونه طلق ناري.

وشهدت التحقيقات استماع النيابة لعدد من شهود العيان عقب ورود تحريات مباحث مركز شرطة البرلس بوجود سلاح ناري جرى استخدامه في أحداث الواقعة ملك أحد أولياء الأمور الصادر بحقه قرار الحبس تزامنًا مع تدوين تقرير طبي بمعرفة لجنة طبية تبين منه بوجود طلقة استقرت بالرأس بدخول دون خروج.

وكانت وزارة الداخلية، أصدرت بيانًا رسميًا كشف فيه ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام 3 أطفال بالاعتداء على طفل آخر بكفر الشيخ، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 إبريل الماضى تبلغ لمركز شرطة البرلس من أحد المستشفيات باستقبالها (طفل سن 12 – مقيم بدائرة المركز)، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وبسؤال والده اتهم (3 طلاب– مقيمين بدائرة المركز) بالتعدى على نجله بالضرب محدثين ما به من إصابات .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم وبسؤالهم قرروا أنه أثناء تواجدهم بمنزل أحدهم "فـى عدم تواجد أهليته" قام بإحضار سلاح نارى (طبنجة مُعدلة غير مرخصة) خاصة بوالده (مالك مكتب مقاولات)، وحال عبثه بها خرجت منها طلقة عن طريق الخطأ فأحدثت إصابة صديقه المشار إليه فقام عقب ذلك بسحبه والخروج به من المنزل لطلب المساعدة.

وجرى ضبط والد المذكور والسلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى الغير مرخص وأن الواقعة حدثت دون علمه.