تباين آراء طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء حول امتحان اللغة العربية

جنوب سيناء - رضا السيد:

تباينت آراء طلاب الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء، حول أسئلة امتحانات مادة اللغة العربية التي انطلقت، اليوم الأحد، لمدة 3 ساعات بداية من الساعة 9 حتى 12 ظهرا.

وأكدت الطالبة يسرا أحمد، أن أسئلة الامتحانات جاءت سهلة ومباشرة، ومناسبة لجميع المستويات، مناسبة للوقت.

وأوضحت الطالبة يمنى محمد، أن بعض الأسئلة في النحو جاءت صعبة وغير مباشرة، والوقت غير كافي لعدد الأسئلة بشكل عام.

بينما أكد الطالب أحمد صلاح، أن الاسئلة كانت طويلة، وتتضمن بعض النقاط الصعبة التي تقيس مستوى الطلاب المتفوقين، والتظليل في نظام البابل شيت يحتاج وقت إضافي.

وأشار الطالب محمد طارق، أن اسئلة المقال تحتاج إلى وقت أطول، وكانت أكثر من المعتاد عليه، كما أن أسئلة الاختيار من متعدد كنت كثيرة وتحتاج إلى تركيز.

فى السياق ذاته، أكد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن لجان الامتحانات كانت تسودها أجواء هادئة، وتسير في انتظام ولم يجري رصد أي مخلفات داخل اللجان، مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلقى أي شكاوى.

جدير بالذكر، أن عدد لجان الامتحانات بجنوب سيناء بلغ 8 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 2 لجنة بمدينة الطور، ولجنة بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة دهب، ولجنة بمدينة نويبع، ولجنة بمدينة رأس سدر، ولجنة بمدينة أبورديس، ولجنة بمدينة أبوزنيمة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالصف الثالث الثانوي العام ولهم حق دخول الامتحانات بلغ 1424 طالبا وطالبة.

ويوجد مركزين رئيسيين لتوزيع أسئلة الامتحانات إحداهما بمدينة الطور، والآخر بمدينة دهب، إضافة إلى 5 مراكز فرعية بمدن "رأس سدر، أبوزنيمة، شرم الشيخ، أبورديس، نويبع".