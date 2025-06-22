جنايات قنا تحيل أوراق معلم إلى المفتي بتهمة قتل مسنة لسرقة أموالها

قنا- عبدالرحمن القرشي :

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد محمود وأبوبكر يسين بكر وأحمد عبدالرحيم هريدي، وحضور أحمد خالد أبو شنيف وكيل النيابة، وسكرتارية صلاح فراج، بمعاقبة معلم بالأزهر بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي بتهمة قتل مسنة تعمل داية خنقا وسرقة أموالها بقرية حجازة التابعة لمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى 20 أغسطس من عام 2021 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم أبوالحجاج.ع.س.أ، يبلغ من العمر 33 عاما، معلم قرآن بمعهد العاقولا الابتدائي الأزهري، تهمة قتل المجني عليها سعيدة.م.أ.ع، داية، خنقا وسرقة أموالها، بقرية حجازة بحري بمركز قوص.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليها إلى المحل الخاص به وطلب منها أمولا ولكنها رفضت، فقام بخنقها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه وسرق منها مبلغ مالي قدره 3650 جنيهًا وكارت دفع إلكتروني، ثم ذهب إلى به إلى أحد ماكينات الصرف الآلي وسحب ما بداخله من أموال.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم ترك المجني عليها داخل المحل الخاص به، وبعدها عاد ليلا وأخذ جثمانها وألقاها بالقرب من أحد مساجد القرية.

أحيلت القضية برقم 17851 لسنة 2021 جنايات قنا والمقيدة برقم 3055 لسنة 2021 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.