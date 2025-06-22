الإسكندرية – محمد البدري:

تنظم مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان ووزارة الشباب والرياضة، "معسكر الشباب لتعزيز التربية الإعلامية والمهارات الرقمية لبناء مجتمع شامل"، خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك بقاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات في مقر المكتبة.

وأوضح بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، أن المعسكر يأتي ضمن فعاليات برنامج دراسات التنمية المستدامة، وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، بهدف تأهيل الشباب وتعزيز وعيهم الإعلامي والرقمي من خلال برنامج تدريبي متخصص يديره نخبة من الخبراء في هذا المجال.

ويركز المعسكر على تعزيز قدرة المشاركين على التعامل مع المعلومات والتمييز بين الأخبار المضللة والمحتوى الهادف، إلى جانب مواجهة خطابات الكراهية والتضليل، مع تنمية المهارات اللازمة للتحقق من المصادر، خاصة خلال الأزمات والمواقف الطارئة.

ويشارك في المعسكر نحو 35 شابًا وشابة من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهود مكتبة الإسكندرية وشركائها؛ لإعداد جيل واعٍ قادر على التصدي لتحديات العصر الرقمي والمساهمة في بناء مجتمع أكثر شمولًا ووعيًا بالمعلومات.