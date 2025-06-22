مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بجنوب بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب ثالث، اليوم الأحد، بإصابات خطيرة، نتيجة وقوع حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل ثقيل أمام مساكن النورس بحي الجنوب في محافظة بورسعيد.

ورد بلاغًا إلى اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، يفيد بوقوع حادث تصادم مروع أمام مساكن النورس الواقعة في حي الجنوب، حيث تصادمت سيارتين إحداها أجرة تاكسي والأخرى نقل ثقيل.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين في العقد الرابع من عمرهما وإصابة شخص آخر في العقد الثالث من عمره بإصابات بالغة الخطورة، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى النصر والسلام ببورسعيد.

استقبل مستشفى النصر جراء الحادث كل من: سعد سعد السيد جلال 38 عامًا، وباسم محمد عطية 40 عامًا، جثتين هامدتين، وجرى وضعهما تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة المستشفى، بينما استقبل مستشفى السلام المصاب: رامي محمد عطية 30 عامًا، وتبين بعد الفحص الطبي إصابته بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة والحالة العامة سيئة.

ووجه اللواء تامر السمري، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم بالحادث.