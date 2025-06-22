هدم 7 عقارات.. تفاصيل أكبر حملة إزالة في المنتزه بالإسكندرية - صور

‏‎الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

نفذ حي المنتزه أول الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الأمن، أكبر حملة إزالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة البناء المخالف بمنطقة المراغي بأرض دويدار بالظهير الريفي.

شارك في الحملة كل من: اللواء عماد عبد الظاهر، حكمدار شرق الإسكندرية، والعميد أحمد هندي، مأمور قسم المنتزه ثالث، والمقدم أحمد شمس، رئيس مباحث القسم، بالإضافة إلى ضباط المباحث والقول الأمني.

وأوضحت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي المنتزه أول، أن الحملة استهدفت لتنفيذ قرارات إزالة لـ 19 متغير لحالات بناء مخالف دون ترخيص بمنطقة المراغي بريف المنتزه.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 7 عقارات حتى سطح الأرض، أحدهما مكون من 10 طوابق، وآخر من 8 طوابق، لافتة إلى أن إجمالي عدد طوابق العقارات السبع 30 طابقًا.

وأضافت شعبان، أنه جرى تنفيذ قرارات إزالة لـ 3 متغيرات مكانية أخرى بالمراغي، تمثلت في أسوار مخالفة جرى بناؤها دون ترخيص بمساحات إجمالية 450 مترًا مربعًا.

وأكدت استمرار تنفيذ حملات الإزالة للتصدي الحاسم لأي محاولات للبناء العشوائي أو غير المخطط، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على النسق العمراني وفرض سيادة القانون.

وأهابت رئيس حي المنتزه أول بالمواطنين بضرورة الالتزام الكامل بضوابط واشتراطات البناء، وعدم الشروع في أي أعمال بناء َمخالف دون ترخيص، حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات، وتجنبًا للمساءلة القانونية.

وجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أجهزة المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة والبناء المخالف، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 23.

وكلف المحافظ جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بالمرور على الأراضي التي جرى تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى وفرض هيبة الدولة على أراضيها.