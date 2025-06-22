بالصور.. افتتاح مقر جديد للنيابة الإدارية في كوم أمبو بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المقر الجديد لنيابة كوم أمبو، والذي يخدم مواطني 3 مدن، وهي: كوم أمبو، ودراو، ونصر النوبة، ومزود بمنظومة التحول الرقمي، مع تخصيص غرفة للرعاية الطبية، وجرى تنفيذها بالجهود الذاتية.

جاء ذلك بحضور كل من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان.

وقال رئيس هيئة النيابة الإدارية: "إن افتتاح مقر نيابة كوم أمبو يأتي في إطار التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية بما يكفل لأعضاء النيابة وموظفيها حسن سير التحقيقات وانتظام العمل، وتيسير تردد المواطنين والمتعاملين على مقر النيابة الإدارية."

ووجه رئيس هيئة النيابة الإدارية شكره لمحافظ أسوان؛ لدعمه المستمر وحرصه على تيسير السُبل كافة وتذليل العقبات لكي نشهد افتتاح المزيد من المقرات الجديدة للنيابة الإدارية.

وأشاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالجهد المبذول من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بأسوان خلال الفترة الماضية، وتضافر وتكاتف مختلف الجهود لأداء رسالتهم السامية في محراب العدالة المصرية.