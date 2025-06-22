إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى دائري قليوب

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

أُصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بنزلة قليوب، بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما لا تزال حالتهم الصحية تحت المتابعة.

وتبين من المعاينة الأولية، أن الحادث وقع بنطاق دائرة مركز شرطة قليوب، إثر انقلاب سيارة ميكروباص تقل عددًا من الركاب، ما أسفر عن إصابة الركاب بسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

مصباح. م (39 عامًا) – مصاب بجرح قطعي بالوجه وسحجات وكدمات بالجسم.

إبراهيم السيد – جارٍ فحص حالته.

محمود صلاح (25 عامًا) – حاصل على بكالوريوس هندسة.

طه. ع (21 عامًا) – طالب ومقيم بمنطقة شبرا الخيمة.

هويدا محمد (50 عامًا) – ربة منزل.

محيي عبد القادر محيي (35 عامًا) – عامل.

رجب محمد (40 عامًا) – جاري استكمال الفحوصات الطبية له.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وفرق المرور إلى موقع الحادث لتسيير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث، فيما بدأت النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على الأسباب وتحديد المسؤوليات.