إعلان

خلاف شغل.. بائع خردة يقتل صديقه بطعنة "مطواة" في المنوفية

12:25 ص الأحد 22 يونيو 2025

المجني عليه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

أقدم بائع خردة، على طعن صديقه بقرية كفر الطراينة التابعة لمركز أشمون محافظة المنوفية، بعد اختلافهما على توزيع الخردة بينهما.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام جثمان الشاب "إبراهيم.ح.أ.م" 21 عامًا، عامل خردة، ومقيم بقرية كفر الطراينة بدائرة مركز أشمون، جراء تعرضه لطعنات نافذة بالبطن بسبب سلاح أبيض.

توصلت وحدة مباحث أشمون، إلي أن المتهم يدعى "م.س.م" 20 عامًا، وذلك بسبب اختلافهما على توزيع الخردة بينهم، فسدد له طعنات من سلاح أبيض "مطواة"، وتمكنت وحدة المباحث من ضبط المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المجني عليه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بائع خردة مركز أشمون المنوفية مدير أمن المنوفية مستشفى أشمون العام عامل خردة النيابة العامة جريمة قتل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"