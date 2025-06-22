خلاف شغل.. بائع خردة يقتل صديقه بطعنة "مطواة" في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أقدم بائع خردة، على طعن صديقه بقرية كفر الطراينة التابعة لمركز أشمون محافظة المنوفية، بعد اختلافهما على توزيع الخردة بينهما.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام جثمان الشاب "إبراهيم.ح.أ.م" 21 عامًا، عامل خردة، ومقيم بقرية كفر الطراينة بدائرة مركز أشمون، جراء تعرضه لطعنات نافذة بالبطن بسبب سلاح أبيض.

توصلت وحدة مباحث أشمون، إلي أن المتهم يدعى "م.س.م" 20 عامًا، وذلك بسبب اختلافهما على توزيع الخردة بينهم، فسدد له طعنات من سلاح أبيض "مطواة"، وتمكنت وحدة المباحث من ضبط المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.