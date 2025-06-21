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بعد عامين من الغيبوبة.. وفاة نشوى عاطف طبيبة تخدير جامعة طنطا

11:08 م السبت 21 يونيو 2025

نشوى عاطف

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الغربية - مروة شاهين:

أعلنت كلية الطب بجامعة طنطا، اليوم السبت، وفاة الدكتورة نشوة عاطف بدوي، المدرس المساعد بقسم التخدير والعناية المركزة، بعد صراع دام عامين مع المرض، إثر تعرضها لتوقف مفاجئ بعضلة القلب خلال عملها، ما تسبب في دخولها في غيبوبة تامة، حتى توفيت اليوم.

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة عليها بعد صلاة العشاء من مسجد العمري ودفن الجثمان بمسقط رأسها بقرية إبيار التابعة لمحافظة الغربية.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين زملائها وأعضاء هيئة التدريس، حيث أكد العديد من أطباء مستشفيات جامعة طنطا أن الفقيدة كانت مشهودًا لها بحسن الخلق والسمعة الطيبة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما نعت كلية الطب الفقيدة بكلمات مؤثرة، وانتشرت عبارات التعزية على صفحات الأطباء ومجموعاتهم الخاصة، تعبيرًا عن بالغ الحزن لفقدانها.

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