شاب وفتاة ينهيان حياتهما فى قنا بـ"حبة الغلة" بسبب رفض الأهل زواجهما

قنا- عبدالرحمن القرشي :

أنهى شاب وفتاة حياتهما، إثر تناول مادة سامة "حبة غلة"، في إحدى قرى نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، لرفض أسرتهما ارتباطهما، وإجبار الأخيرة على الزواج من شخص آخر.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بإصابة فتاة بحالة تسمم إثر تناول مادة وبعد نصف ساعة بلاغ بوجود شاب مصاب بذات حالة الأولى في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، والشاب 25 عامًا أقارب لفظا أنفاسهما الأخيرة في ساعة واحدة على فراش مستشفى نجع حمادي بسبب رفض ارتباطهما.

وجرى إيداع الجثتين داخل المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة حتى تسلمت أسرتيهما جثمانيهما ودفنهما في مدافن قريتهما، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساعدة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.