بعد فشل سرقته.. إخماد تسريب خط جاز بطريق الإسماعيلية الصحراوي

الإسماعيلية _أميرة يوسف:

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع إحدى شركات البترول والأجهزة التنفيذية، في السيطرة على تسريب بخط الجاز الواقع بمفارق سرابيوم بطريق الإسماعيلية الصحراوي، في نطاق مدينة أبوصوير، وذلك بعد محاولة سرقته من قِبل مجهولين.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغًا يُفيد بوقوع تسريب في خط الجاز نتيجة محاولة سرقة، وعلى الفور انتقلت القوات إلى موقع الحادث، حيث جرت المعاينة الميدانية للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ التدابير اللازمة.

وبالتنسيق مع إحدى شركات البترول تم غلق جميع محابس الخط لمنع انتشار التسريب، فيما باشرت فرق الطوارئ التابعة للشركة أعمال الإصلاح، حيث جرى استبدال الجزء المتضرر من الخط وتنفيذ عمليات لحام فني لإعادة تأمينه.

وفي السياق ذاته، بدأت الأجهزة الأمنية حملة تمشيط واسعة في محيط المنطقة لضبط مرتكبي الواقعة، بينما عملت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على رفع آثار التسريب من الطريق، لضمان عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها وتأمين المنطقة بشكل كامل.