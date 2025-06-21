السجن المشدد 15 عامًا لأب قتل ابنته في أسيوط بسبب تأخرها خارج المنزل

أسيوط – محمود عجمي:

قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على متهم بقتل ابنته البالغة من العمر 18 عامًا، إثر تعديه عليها بالضرب المبرح بسبب تأخرها خارج المنزل، وذلك بقرية الحوطا الشرقية التابعة لمركز ديروط.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة، و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

وتعود تفاصيل القضية رقم 5529 لسنة 2025 جنايات مركز ديروط، إلى تلقي مركز شرطة ديروط بلاغًا من "نفيسة. ص. س"، يفيد بقيام والدها بالتعدي على شقيقتها "خديجة"، 18 عامًا، ما أدى إلى وفاتها.

وكشفت تحريات النقيب علي خالد محمد، معاون مباحث مركز ديروط، أن المجني عليها كانت قد خرجت لتعديل بعض الملابس لدى خياطة بالقرية، وتأخرت عن العودة، ما أثار غضب والدها "صلاح. س. ع"، 51 عامًا، عاطل عن العمل، فقام بتكبيلها بحبل والاعتداء عليها باستخدام ماسورة حديدية، موجهًا لها ضربات متفرقة في أنحاء جسدها، رغم محاولات الأسرة التدخل لوقف الاعتداء.

وأضافت التحريات، أن الفتاة غادرت المنزل في صباح اليوم التالي خوفًا من والدها، إلا أن الأخير أرسل أشقائها لإعادتها، وبمجرد عودتها، جدد اعتدائه عليها بنفس الأداة، موجهًا ضربات قاتلة إلى رأسها وجسدها، ما أفقدها الوعي، وعلى إثر ذلك، اصطحبها المتهم وأفراد أسرته إلى طبيب بإحدى القرى المجاورة، حيث تبين أنها قد فارقت الحياة.