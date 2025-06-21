السيطرة على حريق بمحلين تجاريين في قرية أبو سلطان بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، من السيطرة على حريق نشب، اليوم السبت، في محلين تجاريين بمدخل منطقة المستعمرة التابعة لقرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق مفاجئ في محلين تجاريين داخل نطاق القرية، وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى موقع البلاغ لمعاينة الحادث والوقوف على ملابساته.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء، حيث نجحت في احتواء الحريق خلال وقت قياسي، وتواصل حاليًا تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم تجدد النيران.

وفي الوقت ذاته، تباشر الأجهزة الأمنية فحص موقع الحريق، وجارٍ تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية، وبيان أسباب الحادث من خلال التقرير الفني لقوات الحماية المدنية.