هبوط أرضي فى منطقة الشونة بحي غرب شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة الشونة بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا، وذلك وفقًا لبلاغ ورد إلى غرفة عمليات النجدة، مما استدعى استنفارًا فوريًا للأجهزة التنفيذية والمعنية.

وانتقلت فرق الطوارئ، برفقة مسئولي حي غرب شبرا الخيمة والجهات الفنية المختصة، إلى موقع الهبوط لإجراء المعاينات الميدانية والتأكد من سلامة المنازل والمنشآت المجاورة، كما جرى فرض كردونا أمنيا حول المنطقة كإجراء احترازي، حفاظًا على أرواح المواطنين.

ولم يسفر حتى الآن عن أي خسائر بشرية أو إصابات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للكشف عن أسباب الهبوط بالتنسيق مع شركات المرافق والبنية التحتية، مع استمرار المتابعة الدقيقة لحالة التربة والتأكد من عدم وجود امتدادات أو تأثيرات على محيط المنطقة.

أكدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية أنها تتابع الموقف لحظة بلحظة، وتعمل على معالجة الآثار المترتبة على الهبوط، مع التأكيد على سلامة المواطنين وحرصها على التعامل الفوري مع مثل هذه الحالات الطارئة.