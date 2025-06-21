ضمن حياة كريمة.. إطلاق قافلة طبية مجانية لقرية المنشر بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:



نفذت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية المنشر التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر، وذلك على مدار يومين متتاليين، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.



ضمت القافلة 11 عيادة طبية في 10 تخصصات مختلفة، هي: الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال تم تخصيص عيادتين، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، والأسنان. كما جرى فحوصات معملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.



وأوضح الدكتور هاني مصطفى جميعه، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة وقّعت الكشف الطبي المجاني على 1632 مواطنًا من أهالي القرية والقرى المجاورة، وجرى صرف الأدوية اللازمة لهم مجانًا، إلى جانب تحويل 10 حالات لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة لم تقتصر على الخدمات العلاجية فقط، بل شملت جلسات توعية صحية وتثقيفية حول أهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي، وطرق الفحص الذاتي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها من الموضوعات الصحية المهمة.



ووجّه وكيل وزارة الصحة الشكر للدكتور أحمد عبد الحكيم، منسق القوافل العلاجية، وكافة الفرق الطبية والإدارية المشاركة، تقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة أهالي الشرقية، خاصة في المناطق النائية.







