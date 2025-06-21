وزير الإسكان يوجه بسرعة تشغيل محطة برطباط بالمنيا - صور

المنيا - جمال محمد:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، محطة معالجة صرف صحي برطباط؛ لخدمة 17 قرية بمركز مغاغة بالمحافظة.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة المنيا، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب، والشركات المنفذة.

وتجوَّل وزير الإسكان ومحافظ المنيا، ومرافقوهم، بمشروع محطة معالجة صرف صحي برطباط والقرى المقرر ربط تصرفاتها عليها بطاقة إجمالية ٢٠ ألف م ٣/ يوم، ويبلغ عدد المستفيدين حوالي 200 ألف نسمة.

واستمع وزير الإسكان ومحافظ المنيا، إلى شرح عن مكونات المشروع المقام على مساحة ۱۱ فدانا، ويشمل: "المدخل والمصافي - الراسب الرملي - أحواض التهوية - أحواض الترسيب والحمأة المعادة - أحواض مزج الكلور - أحواض تركيز الحمأة - أحواض التجفيف - مبنى المحولات - مبني التوليد مبنى نوافخ الهواء - المخزن والورشة - المبني الإداري".

وتابع وزير الإسكان ومحافظ المنيا، مدى جاهزية المحطة للتشغيل، ووجه المهندس شريف الشربيني، بالتعجيل بدخول المحطة للخدمة عقب الانتهاء من تجارب واختبارات التشغيل.