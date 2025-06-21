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وزير العمل يشيد بالتجهيزات الفنية داخل الوحدة المتنقلة بكفر الشيخ- صور

04:00 م السبت 21 يونيو 2025
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    وزير العمل يشيد بالتجهيزات الفنية داخل الوحدة المتنقلة بكفر الشيخ (4)
  • عرض 8 صورة
    وزير العمل يشيد بالتجهيزات الفنية داخل الوحدة المتنقلة بكفر الشيخ (5)
  • عرض 8 صورة
    وزير العمل يشيد بالتجهيزات الفنية داخل الوحدة المتنقلة بكفر الشيخ (6)
  • عرض 8 صورة
    وزير العمل يشيد بالتجهيزات الفنية داخل الوحدة المتنقلة بكفر الشيخ (7)
  • عرض 8 صورة
    وزير العمل يشيد بالتجهيزات الفنية داخل الوحدة المتنقلة بكفر الشيخ (3)
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    وزير العمل يشيد بالتجهيزات الفنية داخل الوحدة المتنقلة بكفر الشيخ (2)
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    وزير العمل يشيد بالتجهيزات الفنية داخل الوحدة المتنقلة بكفر الشيخ (8)
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

اختتم محمد جبران، وزير العمل، ومحافظ كفرالشيخ، جولتهما التفقدية، اليوم السبت، بزيارة الوحدة المتنقلة للتدريب المهني المتواجدة أمام مقر مديرية العمل بالمحافظة، والتي تُعد أحد أدوات الوزارة في دعم برامج التدريب الميداني وتأهيل الكوادر الشابة، والخريجين لسوق العمل.

يأتي ذلك خلال زيارة وزير العمل لمحافظة كفر الشيخ، وذلك بحضور الدكتور حسن هيكل، وكيل وزارة العمل

وتضم الوحدة المتنقلة للتدريب المهني في كفر الشيخ عددًا من الورش العملية المتخصصة في حرف متنوعة، من بينها حرفة الخياطة والتي توفر برامج تدريبية تطبيقية تستهدف رفع كفاءة المتدربين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل.

واستمع وزير العمل ومحافظ كفر الشيخ إلى شرح مفصل حول آلية عمل الوحدة، ونُظم التدريب المتبعة، والفئات المستهدفة، مؤكدين أهمية هذا النموذج المتنقل في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في المناطق البعيدة، وتقديم خدمات تدريبية متقدمة ومتكاملة.

وأشاد الوزير محمد جبران بمستوى التجهيزات الفنية داخل الوحدة، وبجهود فرق التدريب في إعداد وتأهيل المتدربين، مؤكدًا أن هذه الوحدات تمثل نقلة نوعية في منظومة التدريب المهني على مستوى الجمهورية.

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن تقديره للدور الذي تقوم به وزارة العمل في تعزيز فرص التمكين الاقتصادي للشباب، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات التي تسهم في بناء الإنسان وتأهيله لسوق العمل الحديث، وذلك فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

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