إصابة 8 بحادث انقلاب سيارة بطريق جمصة في الدقهلية

الدقهلية ـ رامي محمود:

أصيب 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام كارتة طريق "رافد المنصورة - جمصة" بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق رافد المنصورة - جمصة بجوار كارتة تحصيل الرسوم بقرية شرنقاش.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة والتفاني الخاطئ.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، وهم كل من: "ميرفت سمير السعيد 37 عاما، مقيمة جمصه ومصاب باشتباه نزيف بالصدر، وأحلام أحمد إبراهيم 37 عامًا، مقيمة جمصة ومصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد العليم عماد السيد 31 عاما، مقيم شربين ومصاب بجرح قطعي بالرأس حوالي 10 سم، وجرح باليد اليمنى حوالي 15 سم، والسيد محمد على 31 عاما، مقيم شربين ومصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وشهد إسماعيل رمضان 18 عامًا مقيم برق العز ومصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، ودعاء الفين الشربيني 43 عامًا، مقيمة قرية بهوت مركز نبروة ومصاب باشتباه كسر بالساعد الأيمن وجرح قطعي بالرأس 5 سم، وشهد محمود عرابي 18 عامًا مقيمة المنصورة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وأحلام محمود عرابي 19 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم.

ونُقل المصابون إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم ورفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.