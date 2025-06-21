إعلان

"مياه ههيا" بالشرقية تحصل على شهادة الأيزو للسلامة والصحة المهنية

03:20 م السبت 21 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مياه ههيا بالشرقية تحصل على شهادة الأيزو للسلامة والصحة المهنية (3)
  • عرض 3 صورة
    مياه ههيا بالشرقية تحصل على شهادة الأيزو للسلامة والصحة المهنية (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

هنّأ المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس محمد عبد العزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمناسبة حصول محطة مياه ههيا اليابانية على شهادة الأيزو 45001:2018، المعنية بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لكافة العاملين بالشركة.

وأشاد المحافظ، بأداء الشركة ومجهوداتها في تنفيذ المشروعات التنموية داخل نطاق المحافظة، وحرصها على الصيانة الدورية لشبكات المياه والصرف، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب إطلاق خدمات إلكترونية لتيسير قراءة العدادات ودفع الفواتير عبر منافذ "فوري"، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأكد المهندس محمد عبد العزيز، أن حصول محطة مياه ههيا اليابانية على شهادة الأيزو يعد إنجازًا غير مسبوق منذ تأسيس الشركة، ويعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية، وحرصها على توفير بيئة عمل صحية وآمنة لكافة العاملين.

وأوضحت الدكتورة أسماء اللقاني، مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة، أن تطبيق منظومة الأيزو 45001 يسهم في دعم جهود تقليل المخاطر، ورصد التهديدات المحتملة، واتخاذ إجراءات وقائية فاعلة، بما يعزز من كفاءة بيئة العمل داخل الشركة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حازم الأشموني محافظ الشرقية محمد عبد العزيز شركة مياه الشرب والصرف الصحي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"