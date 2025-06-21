"مياه ههيا" بالشرقية تحصل على شهادة الأيزو للسلامة والصحة المهنية

الشرقية - ياسمين عزت:

هنّأ المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس محمد عبد العزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمناسبة حصول محطة مياه ههيا اليابانية على شهادة الأيزو 45001:2018، المعنية بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لكافة العاملين بالشركة.

وأشاد المحافظ، بأداء الشركة ومجهوداتها في تنفيذ المشروعات التنموية داخل نطاق المحافظة، وحرصها على الصيانة الدورية لشبكات المياه والصرف، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب إطلاق خدمات إلكترونية لتيسير قراءة العدادات ودفع الفواتير عبر منافذ "فوري"، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأكد المهندس محمد عبد العزيز، أن حصول محطة مياه ههيا اليابانية على شهادة الأيزو يعد إنجازًا غير مسبوق منذ تأسيس الشركة، ويعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية، وحرصها على توفير بيئة عمل صحية وآمنة لكافة العاملين.

وأوضحت الدكتورة أسماء اللقاني، مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة، أن تطبيق منظومة الأيزو 45001 يسهم في دعم جهود تقليل المخاطر، ورصد التهديدات المحتملة، واتخاذ إجراءات وقائية فاعلة، بما يعزز من كفاءة بيئة العمل داخل الشركة.