لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تخلي مبنى إداريا بالأقصر حفاظا على الأرواح

الأقصر - محمد محروس:

نفذت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمركز ومدينة أرمنت جنوب محافظة الأقصر حملة ميدانية أسفرت عن إخلاء إداري لأحد المباني، في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بشأن المرور الدوري على المنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا على سلامة المواطنين.

وجاءت الحملة تحت إشراف العميد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة أرمنت، وبالتنسيق مع الإدارة الهندسية، وجرى رصد مبنى يشكل خطرًا داهمًا، وقررت اللجنة إخلاءه إداريًا، مع إخطار السكان رسميًا وإرفاق المستندات التي تثبت تنفيذ قرار الإخلاء، حفاظًا على أرواح قاطنيه.

وأكد العميد الهواري، على استمرار حملات المرور والمتابعة الميدانية لكافة المنشآت المتهالكة داخل نطاق المركز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، وضمانًا لسلامة المواطنين ومنعًا لوقوع أي حوادث محتملة.