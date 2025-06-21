بيوتهم غرقت.. استغاثات أهالي قرية النمسا بالأقصر وتحرك عاجل من المحافظ

الأقصر- محمد محروس:

شهدت قرية النمسا التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، ارتفاعًا في منسوب مياه ترعة الرمادي، ما أدى إلى غمر بعض المنازل، وعرقلة حركة السير، وتهديد أساسات عدد من المنازل نتيجة تسرب المياه السطحية.

وأوضح عدد من الأهالي لمراسل "مصراوي"، من بينهم المواطن سيد محمود، أن هذه المشكلة تتكرر سنويًا في توقيتات مختلفة، مع ارتفاع منسوب المياه في الترعة، ما يؤدي إلى تسرب المياه الجوفية إلى عدد من القرى الواقعة على مجرى الترعة، ومنها قرية النمسا.

من جانبه، قال أحمد النوبي، أحد أهالي قرية النمسا: "إن الوضع أصبح لا يحتمل، خاصة بعد أن بدأت المياه تتسرب إلى جدران المنازل وتهدد بانهيارها مع مرور الوقت".

وأضاف "النوبي": "لازم يكون في حل جذري كل سنة بنعيش على أعصابنا والمياه بتغرق الشوارع وبتدخل البيوت".

وفي استجابة سريعة لشكاوى الأهالي، توجه المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، إلى نجع النقباء بقرية النمسا، ضمن جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة إسنا، حيث تفقد المناطق المتضررة واطلع على حجم المشكلة على أرض الواقع.

وعقب المعاينة، أصدر المحافظ توجيهاته للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ببدء تنفيذ شبكة انحدار باستخدام نظام النزح الجوفي للتجفيف المؤقت، كحل عاجل للتعامل مع تجمعات المياه، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من اليوم السبت، ويستمر العمل لحين الانتهاء من مشروع الصرف الصحي المتكامل بالقرية.

رافق المحافظ خلال جولته كل من: الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندسة رقية حماد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبد الله بكري، مدير التنفيذ بالهيئة، بالإضافة إلى علي الصادق، رئيس مركز ومدينة إسنا.