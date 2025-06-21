26 يوليو.. النطق بالحكم على أنوسة كوتة في واقعة نمر سيرك طنطا

الغربية - مروة شاهين:



قررت محكمة جنح أول طنطا، تأجيل محاكمة أنوسة كوتة مدربة الأسود الشهيرة، في واقعة هجوم نمر على عامل سيرك طنطا محمد البسطويسي، لجلسة 26 يوليو القادم للنطق بالحكم.



كانت ثالث جلسات محاكمة أنوسة كوتة مدربة الأسود، اليوم السبت، شهدت غيابها أيضًا عن الحضور، وغياب العامل محمد البسطويسي بسبب ظروفه المرضية.



قال وليد الفولي محام محمد البسطويسي، ضحية سيرك طنطا: "إنه جرى تقيد الأوراق جنحة ومخالفة بالمادة 244 فقرة 1 و 2 و377 من قانون العقوبات ضد محاسن مدحت محمد علي كوتة

لأنها فى يوم 2025/4/1 بدائرة قسم أول طنطا تسبب فى إصابة المجني عليه محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها وإخلالها الجسيم بما تفرضه عليه أصول حرفتها أثناء أدائها لعرض حيوانات مفترسة بالسيرك محل الواقعة".



وأضاف محام محمد البسطويسي، أنها لم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية جمهور السيرك من خطر تواجد الحيوانات المفترسة بحالة ينجم عنها الخطر فتسببت فى إصابة المجني عليه والذي تخلف عنه عاهة مستديمة تمثلت فى بتر ذراعه الأيسر أعلى الكوع و الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات بصفتها من الموالين باقتناء حيوانات مفترسة أو مؤذية قامت بإيذائه على النحو المبين بالتحقيقات.







