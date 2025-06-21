إعلان

ضبط سيارة تلقي مخلفات صرف صحي بترعة صدفا بأسيوط

01:50 م السبت 21 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ضبط سيارة تلقي مخلفات صرف صحي بترعة صدفا بأسيوط (4)
  • عرض 5 صورة
    ضبط سيارة تلقي مخلفات صرف صحي بترعة صدفا بأسيوط (5)
  • عرض 5 صورة
    ضبط سيارة تلقي مخلفات صرف صحي بترعة صدفا بأسيوط (2)
  • عرض 5 صورة
    ضبط سيارة تلقي مخلفات صرف صحي بترعة صدفا بأسيوط (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة علاء عبد الرحيم، عن ضبط سيارة كسح أثناء قيامها بإلقاء حمولتها من المخلفات في ترعة المرة بقرية أولاد إلياس.

وجرى التحفظ على السيارة داخل مقر الوحدة المحلية؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليمها إلى مركز شرطة صدفا.

وشدد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية التصدي الحازم لكافة أشكال التعدي على المجاري المائية، مؤكدًا أن مثل هذه الانتهاكات البيئية لن تمر دون ردع، موجهًا الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الميدانية والمرور الدوري لضبط أي مركبة تقوم بممارسات مخالفة تهدد الصحة العامة والبيئة.

أكد المحافظ، استمرار حملات الرصد والمتابعة الميدانية لمواجهة المخالفات البيئية، خاصة تلك المتعلقة بإلقاء مخلفات الصرف الصحي في الترع والمجاري المائية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة البيئة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخلفات صرف صحي علاء عبد الرحيم سيارة كسح هشام أبو النصر محافظ أسيوط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"