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تموين الأقصر تنفذ حملات مكثفة على المخابز والأسواق

01:20 م السبت 21 يونيو 2025

المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر

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الأقصر - محمد محروس:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات مكثفة لإحكام الرقابة؛ تحقيقًا للصالح العام، ولتفقد الحالة التموينية.

أتى ذلك بناءً على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ومتابعة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق لمعرفة مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية.

وأسفرت الحملات في بندر الأقصر، عن ضبط نصف طن أرز أبيض عدد 50 لفة أرز بكل لفة عدد 10 أكياس وزن الكيس 1 كجم مجهول المصدر وغير مدون عليها تاريخ إنتاج وبدون مستندات أو فواتير قانونية.

وجرى رصد ربع طن أرز معبأ مجهول المصدر في مركز أرمنت، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين وإخطار النيابة العامة بشأنهم.

وجرى ضبط عدد 10 مخالفات في مجال المخابز، تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وخبز غير مطابق للمواصفات المقررة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وضبط مخبز جرى صرف عدد 3 شيكارة من حصته.

وجرى ضبط عدد 14 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار ( البقاله الحرة _ محلات زيوت المحركات _ المقرارات التموينية ) ومخالفة إدارة منشأة بدون ترخيص من السلطات المختصة فى مركزي إسنا و أرمنت.

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