مصرع طفل وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم بالعين السخنة

السويس - حسام الدين أحمد:

لقي طفل مصرعه واًصيب 16 أخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق " القطامية_ السخنة"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع طبي السويس، والمتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى.

تلقى مرفق إسعاف السويس، بلاغًا من قائدي السيارات، يفيد بتصادم سيارة ميكروباص بسيارة أخرى ملاكي عند الكيلو 84 طريق " القطامية - السخنة"، على الفور وجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق إسعاف السويس 15 سيارة إسعاف من نقاط التمركز إلى موقع الحادث.

وأفادت المعاينة وسؤال المصابين، أن السيارة الميكروباص كانت تنقل 14 راكبًا، كانوا في طريقهم إلى السخنة لقضاء "داي يوز" في إحدى القرى السياحية، ونتيجة للسرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات على الطرق السريعة اصطدمت السيارة الميكروباص بأخرى ملاكى يستقلها 3 أفراد.

وأسفر الحادث عن مصرع طفل 10 أعوام، كان رفقة والده وعمه متجهين إلى السخنة، وأصيب 16 آخرين في الحادث، وذكر مصدر طبي بمجمع طبي السويس أن قسم الطوارئ استقبل المصابين في الحادث، وخضعوا للفحص الطبي لتشخيص الإصابات حيث تراوحت بين كسور في الأطراف وسحجات وكدمات، واثنين من المصابين في حالة خطرة.