حسن الخاتمة.. دفن أحد أبناء قرية القلعة بقنا في البقيع عقب أدائه الحج

قنا - عبد الرحمن القرشي:



اتشحت قرية القلعة مركز قفط، جنوبي محافظة قنا، عقب وفاة أحد أبنائها عقب أداء فريضة الحج في الممكلة العربية والسعودية ودُفن في البقيع، بالحزن على فراقه والفرح لحسن خاتمته.



قال أحد أفراد عائلته: "إن المتوفي مُسن يُدعى عبداللاه محمد حامد، من قرية القلعة مركز قفط، سافر بصحبة زوجته لآداء فريضة الحج وتُوفي قبل الانتهاء من مناسك الحج، وُدفن كما وصى في مكة".



وأضاف أحد أفراد عائلته، أن نجله سافر إلى المملكة العربية السعودية وقام بدفنه بالفعل حسب وصيته في مكة، على الرغم من وفاته دليل على حسن خاتمته إلا أن أهالي قرية القلعة في حالة حزن عليه، وكان محبوبًا من الجميع ويتعامل بالحسنة وودود وحريص على صلة الرحم.





