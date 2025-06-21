مصرع مُسن دهسًا أسفل عجلات القطار في قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:



لقي مُسن مصرعه، اليوم السبت، دهسًا أسفل عجلات القطار في خلال مروره على مزلقان غير شرعي بمنطقة العضيمي مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد بوقوع حادث قطار، وأسفر عن جثة شخص خلال مروره على مزلقان غير شرعي.



وتبين بعد الفحص مصرع مُسن في منطقة العضيمي مركز فرشوط خلال مروره على مزلقان غير شرعي؛ بحثًا عن لقمة العيش دهسه القطار في مركز فرشوط.



جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فرشوط المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.





