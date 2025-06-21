إعلان

مصرع مُسن دهسًا أسفل عجلات القطار في قنا

11:52 ص السبت 21 يونيو 2025

أرشيفية- جثة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا - عبد الرحمن القرشي:


لقي مُسن مصرعه، اليوم السبت، دهسًا أسفل عجلات القطار في خلال مروره على مزلقان غير شرعي بمنطقة العضيمي مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد بوقوع حادث قطار، وأسفر عن جثة شخص خلال مروره على مزلقان غير شرعي.


وتبين بعد الفحص مصرع مُسن في منطقة العضيمي مركز فرشوط خلال مروره على مزلقان غير شرعي؛ بحثًا عن لقمة العيش دهسه القطار في مركز فرشوط.


جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فرشوط المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قنا مصرع مُسن عجلات القطار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"