رئيس وزراء صربيا يصف زيارته لشرم الشيخ بـ"الناجحة والمُلهمة"

جنوب سيناء - رضا السيد:

أهدى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ﭼورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، درع المحافظة تقديرًا للعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وصربيا، واعتزازًا بزيارته لمصر ومحافظة جنوب سيناء التي تعكس عمق أواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين الصديقين.

كما قدم المحافظ هدايا تذكارية للوفد الصربي المرافق لرئيس وزراء جمهورية صربيا، تمثلت في قطع تراثية تعكس الهوية الثقافية والطبيعية الفريدة لمحافظة جنوب سيناء، تعبيرًا عن كرم الضيافة المصري، وتجسيدًا لمكانة المحافظة كرمز عالمي للسلام والتسامح.

وتفقد رئيس الوزراء الصربي خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء، إحدى المنشآت السياحية الكبرى بمدينة شرم الشيخ، ودير القديسة كاترينا بمدينة سانت كاترين، وأبدى إعجابه الشديد بمستوى الخدمات المقدمة بمنتجعات شرم الشيخ السياحية، والبنية التحتية المتطورة بها، مشيدًا بحالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها المدينة، والتي تُعزز من جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية، وخاصة أمام السائحين القادمين من صربيا ودول أوروبا الشرقية.

كما أعرب رئيس الوزراء الصربي عن إعجابه الشديد بجمال مدينة سانت كاترين وطبيعتها الروحانية الخلابة، ومكانة الدير الدينية والتاريخية، مشيدًا بالمشروعات التنموية السياحية الجاري تنفيذها بالمدينة مع الحفاظ على البيئة كونها محمية طبيعية.

وأكد رئيس الوزراء الصربي، أن دير سانت كاترين يعد قيمة تاريخية وروحية عميقة، باعتباره أحد أبرز مواقع التراث الإنساني في العالم، مشيدا بمتحف ومكتبة الدير، والتي تضم مئات المخطوطات النادرة على مستوى العالم.

ووصف رئيس الوزراء الصربي، زيارته لمحافظة جنوب سيناء بــ"الناجحة والمُلهمة"، موجّهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعوة الكريمة، والدكتور خالد مبارك على حفاوة الاستقبال ودقة التنظيم، مؤكدًا تطلعه لتعزيز أطر التعاون وتبادل الزيارات في المستقبل القريب بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.





