وحدة طب أسرة الشهيد محمد رفعت بالإسماعيلية تحصل على اعتماد "GAHAR"

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجحت وحدة طب أسرة الشهيد محمد رفعت التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية في اجتياز معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، والتي تحمل الاعتماد الدولي من منظمة “الإسكوا”، لتحصل بذلك على الاعتماد الكامل لمدة ثلاث سنوات.

ويأتي هذا النجاح في إطار الجهود المستمرة؛ لتعزيز ثقافة الجودة وتحقيق نظام صحي مستدام تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، حيث أثبتت الوحدة كفاءتها في تقديم خدمات طبية متميزة لنحو 20 ألف مواطن، بإجمالي 146,500 خدمة طبية، تم تنفيذها وفقًا لأحدث البروتوكولات والإرشادات العلاجية المعتمدة دوليًا.

وتُعد وحدة الشهيد محمد رفعت نموذجًا متطورًا في تقديم الرعاية الأولية، ضمن منظومة طب الأسرة التي تشمل باقة متكاملة من الخدمات الصحية، منها: خدمات الطوارئ، طب الأسرة، رعاية الحوامل، طب الأسنان، تنظيم الأسرة، التطعيمات، الصيدلية، التحاليل الطبية، والمبادرات الصحية الرئاسية. كما تقدم الوحدة خدمات صحية خاصة لكبار السن وذوي الهمم، مدعومة بأحدث نظم التحول الرقمي والميكنة.

وثمّن فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور علي رفعت، مدير الفرع، جهود فريق العمل بالوحدة، وفريق الإشراف وإدارة الجودة بالفرع، على ما بذلوه من عمل وجهد ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.