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مصرع طفلين غرقًا في بلطيم بكفرالشيخ

10:20 ص السبت 21 يونيو 2025

واقعة غرق- أرشيفية

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي طفلان مصرعهما غرقًا، اليوم الجمعة، بشاطئ الفيروز بمصيف بلطيم في كفر الشيخ، وذلك أثناء لهوهما في مياه البحر المتوسط.

كانت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ رصدت، أمس الجمعة، وصول طفلين في حالة حرجة إلى مستشفى بلطيم النموذجي وتوفيا عقب وصولهما المستشفى أثناء محاولة إنقاذهما باسفكسبا الغرق إثر تعرضهما للغرق في مياه البحر المتوسط بشاطئ الفيروز في مصيف بلطيم.

وتبين من سجلات المستشفى أن الطفلين المتوفيين هما: "رامي.م.ع.ا"، 13 عامًا، وابنة عمته "جومان.ع.م.ا"، 11 عامًا، ويقيمان بقرية الشهابية التابعة لمركز البرلس.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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