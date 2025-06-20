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إنجاز طبي بمستشفى القصاصين.. استئصال ورم بالغدة النكافية بلا مضاعفات

11:38 م الجمعة 20 يونيو 2025

استئصال ورم بالغدة النكافية لمريض

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجح فريق قسم الجراحة العامة بمستشفى القصاصين التخصصي في إجراء أول جراحة من نوعها بالمستشفى لاستئصال ورم بالغدة النكافية لمريض في العقد الخامس من عمره، وذلك مع الحفاظ الكامل على العصب السابع المسؤول عن حركة عضلات الوجه، وبدون حدوث أية مضاعفات صحية.

أُجريت الجراحة الدقيقة على يد فريق طبي متخصص بقيادة الدكتور أحمد حلمي، أخصائي الجراحة العامة، ومعاونة: الدكتور محمد رضا مهدي، والدكتور السيد سامي زقزوق، أخصائيي الجراحة، وفريق التخدير الذي ضم الدكتور ضياء مجدي، والدكتور أيمن محمد، أخصائي التخدير، وبمشاركة مشرفة التمريض م. سارة محمد.

وجاءت الجراحة تحت إشراف ومتابعة دقيقة من الدكتور محمد معروف، رئيس قسم الجراحة، والدكتور أحمد علي، المدير الطبي، والدكتور محمد حامد، مدير المستشفى، حيث تمت العملية بنجاح تام وخرج المريض من المستشفى خلال أقل من 24 ساعة، بعد استقرار حالته الصحية وتماثله للشفاء، ليعود إلى ممارسة حياته الطبيعية.

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استئصال ورم مستشفى القصاصين الغدة النكافية
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