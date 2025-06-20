تديره سيدة منتحلة صفة طبيبة.. إغلاق مركز تجميل غير مرخص بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية، إغلاق مركز تجميل غير مرخص تديره سيدة منتحلة صفة طبيب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تكثيف الرقابة على العيادات والمراكز الطبية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى صالح، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة التي شنتها إدارة العلاج الحر بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة، أسفرت عن مداهمة مركز تجميل تبين أنه عبارة عن صالون تجميلي نسائي يُمارس أنشطة طبية دون ترخيص، ويقوم بتقديم خدمات مثل جلسات الديرمابن، وعلاج الندبات، وحقن البوتكس والفيلر، بالإضافة إلى وجود أجهزة طبية خاصة بالبشرة والتخسيس.

وأضافت أن المعاينة كشفت عن عدة مخالفات، أبرزها: مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص طبي بالمخالفة لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981، و مخالفات لاشتراطات مكافحة العدوى، وعدم وجود آلية آمنة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة، بما يخالف أحكام القانون رقم 4 لسنة 1994.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تحررت المحاضر اللازمة من قِبل هيئة الدواء المصرية، وتحريز الأدوية والأجهزة، فضلًا عن فحص مستحضرات التجميل المضبوطة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية من قِبل جهاز حماية المستهلك.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أن اللجنة التي نفذت الحملة ترأستها الدكتورة هبة طه، مدير إدارة العلاج الحر، وضمت في عضويتها الدكتورة نهال أحمد، والدكتورة آية ناصر، وبمشاركة الدكتورة داليا نور الدين مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتورة ولاء يوسف مدير إدارة التفتيش بهيئة الدواء، إلى جانب د. أشرقت محمد، ود. منى عبد الرحمن، ومؤمن جاد ممثل جهاز حماية المستهلك.