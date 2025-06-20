وكيل الرياضة بالإسكندرية تتفقد مراكز ''حياة كريمة'' في جولة مفاجئة

الإسكندرية – محمد البدري:



أجرت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من مراكز الشباب المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمتابعة سير العمل والتأكد من جاهزية المراكز لاستقبال الشباب خلال موسم الصيف.



شملت الجولة مراكز شباب أبوصير البحري وأبو صير القبلي والجُوَيْرَة والبرج العرب القديم، بالإضافة إلى مركز شباب الغربنيات (قيد الإشهار)، واختُتمت بزيارة مركز شباب بهيج؛ وكان في استقبالها أعضاء الأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمراكز، الذين استعرضوا خطط العمل الجارية والبرامج المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.



وخلال الجولة، أعلنت وكيل الوزارة عن انطلاق مبادرة تنموية جديدة تحت شعار "شباب في قلب التنمية"، تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتركز على التمكين المجتمعي وتنمية المهارات الحياتية من خلال ورش تعليمية وثقافية ورياضية وترفيهية، على أن تنطلق أولى فعالياتها الخميس المقبل من مركز شباب أبو صير.



وأكدت الشريف أن مراكز "حياة كريمة" تقدم خدمات متكاملة تشمل أنشطة رياضية متنوعة على ملاعب مطورة، وبرامج ثقافية وفنية لتنمية مهارات الأطفال والشباب في المسرح والموسيقى والرسم، إلى جانب ورش تدريبية ومهنية لدعم ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي، بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة.



كما شددت على أهمية دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة ذوي الهمم، والمرأة، والشباب الباحثين عن فرص لتطوير الذات. وأشادت بالتزام العاملين داخل المراكز وحضورهم خلال العطلة الرسمية، مشيرة إلى أن ذلك يعكس روح المسؤولية والانتماء.



واختتمت الشريف جولتها بتوجيهات بضرورة تحديث البرامج والأنشطة باستمرار بما يتماشى مع اهتمامات الشباب، مع تكثيف الحملات التوعوية خلال فترة الإجازة الصيفية.







