‬كشف غموض العثور على جثة صيدلي داخل مسكنه فى قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، لغز واقعة العثور على جثة صيدلي داخل مسكنه بمنطقة بين المحطات في نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بالعثور على جثة صيدلي بشارع جواد حسني، بمنطقة بين المحطات بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة صيدلي يبلغ من العمر 27 عامًا، بها آثار خنق.

وكشفت التحريات أن الصيدلي تخلص من حياته شنقًا داخل مسكنه، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، ولا يوجد في الواقعة شبهة جنائية.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساعدة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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