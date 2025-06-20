أسيوط ـ محمود عجمي وعمار عبدالواحد:

شهد الأسبوع الأول من امتحانات الثانوية العامة بمحافظتي أسيوط وسوهاج سلسلة من الحوادث المؤسفة التي أسفرت عن وفاة رئيس لجنة امتحانات، وإصابة 19 من المراقبين المنتدبين من محافظات مجاورة، أثناء توجههم إلى لجان الامتحانات.

وقع الحادث الأول إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل 14 مراقبًا قادمين من مركز الفتح بمحافظة أسيوط، أثناء توجههم إلى لجان الامتحانات بمركز جهينة في سوهاج. وأسفر الحادث عن إصابة 7 منهم بإصابات وُصفت بالطفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى جهينة المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

والمصابون هم: السيد حامد محمود (50 عامًا)، ومحمد أحمد محمد حسانين (53 عامًا)، وفرحان أحمد رشيد (57 عامًا)، ومحمد حامد محمود (50 عامًا)، وعبد الرازق عبد النعيم علي (54 عامًا)، وأحمد فرحان حجاب (45 عامًا)، وياسر محمد حامد (42 عامًا)، وقد أفادت التقارير الطبية بأن حالتهم الصحية مستقرة.

وفي حادث آخر صباح يوم الثلاثاء الماضي، أُصيب 12 مراقبًا في انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم من مركز أبنوب بمحافظة أسيوط إلى لجان الامتحانات بمركزي دار السلام وجهينة. ووفقًا لمصادر مسؤولة، وقع الحادث نتيجة انحراف السيارة واصطدامها بكتلة رملية على جانب الطريق.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم المركزي، وتضمنت قائمة المصابين: مصطفى عبدالنبي عبدالحميد، يسري غيط عبدالعزيز، محمود إسحاق عبدالرحيم، كريم صابر حداس، رشا محمد هاشم، محمد نصار ربيعي، محمود جمال خميس، محمد عرفات أحمد، عماد علي أحمد، نورا صبري عبدالرحيم، صفاء غيط محمد، وصباح عطية محمد.

وفي واقعة مأساوية، لقي المعلم عزت عبد الفتاح هاشم، كبير معلمي اللغة الإنجليزية ورئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمركز المراغة، مصرعه إثر حادث سير أثناء عودته إلى منزله بالقرب من مدينة أسيوط.

وأفادت مديرية التربية والتعليم بالمنيا أن المعلم نُقل إلى مستشفى أسيوط الجامعي في حالة حرجة، حيث دخل في غيبوبة نتيجة إصابات بالغة شملت نزيفًا داخليًا وتهتكًا في الطحال والرئة، إلى جانب كسور في الساق والكتف، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وأكدت النقابة العامة للمهن التعليمية متابعتها للحادث، مشيرة إلى أن الفقيد كان قد أنهى أعماله بلجنة امتحان اللغة الأجنبية الثانية قبل وقوع الحادث.