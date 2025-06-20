جثة الملفات تثير الذعر في قنا.. والأمن يتحرك لحل اللغز

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، على جثة شاب مصاب بطلق ناري، ملقاة بطريق الملفات، على الطريق الصحراوي عند مدخل مركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

كانت غرفة العمليات بمديرية الأمن قد تلقت إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، بها آثار إصابة بطلق ناري في ظروف غامضة، ما أثار حالة من الذعر.

وبالانتقال إلى موقع البلاغ، تبيّن أن الجثة تعود لشاب يُدعى "إسلام. م. ذ"، يبلغ من العمر 25 عامًا، ومقيم بمحافظة سوهاج، جرى نقل الجثمان إلى مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق عاجل، وكلفت وحدة المباحث بسرعة التحري عن ملابسات الحادث وكشف هوية المتورطين إن وُجد شبهة جنائية.