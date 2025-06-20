طلاب يصممون كرسي ذكي لمساعدة ذوي الإعاقة الحركية على الوقوف

جنوب سيناء – رضا السيد:

ابتكر فريق من طلبة كلية الهندسة الأكاديمية الكندية قسم ميكاترونيك، بينهم طالب من محافظة جنوب سيناء، كرسي متحرك ذكي لمساعدة المعاقين حركيًا على والوقوف كمشروع تخرج جامعي لهم.

وقال محمد ناصر الدين خضري، إنه شارك في تصميم الكرسي الذكي مع فريق ضم بافلي شريف سمير، و محمد أيمن رشاد، ويوسف خالد عطيتو، ويوسف أيمن حسنين، وبمساعدة المشرفين الأكاديميين نجيب صالح، ومجدي نعيم، مؤكدًا أن مدة التصميم استغرقت 4 شهور.

وأكد أن الكرسي يعد مشروع التخرج الخاص بهم، مشيرًا إلى أن الفكرة نبعت من معاناة ذوي الإعاقات الحركية من صعوبة في القيام بوظائف بسيطة كالحركة أو الوقوف، ما يؤثر سلبًا على حالتهم النفسية والجسدية، وانطلاقًا من أهمية الدور المجتمعي للهندسة.

وأوضح أن هذا الكرسي يسهم في تحسين الحالة النفسية للمريض من خلال تمكينه من الوقوف بدون الاعتماد على الآخرين، إضافة إلى تسهيل الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، مشيرًا إلى أن تصميم الجهاز آمن عمليًا، ومنخفض التكلفة.

وأكد بافلي شريف سمير، أحد فريق تصميم المشروع، أن المشروع نموذج أولي، وقابل للتعديل والتطوير التجاري مستقبلًا.

كما أشار طلاب المشروع، إلى أن فكرة المشروع تضمنت تصميم كرسي ذكي يساعد الأشخاص على الوقوف بأمان وسهولة، ومن خلال نظام ميكانيكي و كهربائي متكامل، يهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقلاليتهم.

وأكد فريق المشروع أن هناك تحديات واجهت تنفيذ المشروع القومي، أبرزها صعوبة اختيار محركات تتحمل الوزن وتعمل بكفاءة دون تكلفة مرتفعة، إضافة إلى ضرورة مراعاة السلامة أثناء الوقوف لتجنب فقدان التوازن أو السقوط، وكذلك العمل على تصميم سهل الاستخدام للأشخاص الذين قد لا يكون لديهم قدرة على التحكم الدقيق.

ولفتوا إلى أن هذا المشروع يعد خطوة نحو تسخير التكنولوجيا لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وأثبت أن الهندسة ليست مجرد معادلات وتصميمات، بل وسيلة لصنع الفارق الحقيقي في حياة الآخرين.