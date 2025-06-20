محافظ الإسماعيلية يوجّه بتكثيف أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

واصلت الوحدات المحلية في الإسماعيلية أعمالها المكثفة في رفع القمامة والمخلفات، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري لشوارع المحافظة،

تمكنت الوحدات المحلية من رفع ما يقرب من 7191 طنًا من المخلفات والقمامة، في إطار خطة النظافة الأسبوعية.

وشهد مركز ومدينة الإسماعيلية رفع نحو 225 طنًا من القمامة، بينما رفعت الوحدة المحلية لحي أول الإسماعيلية 982 طنًا، وحي ثانٍ 1082 طنًا، في حين رفعت الوحدة المحلية لحي ثالث نحو 827 طنًا.

وفي المراكز، بلغت كميات المخلفات التي تم رفعها بمركز ومدينة فايد 650 طنًا، بينما سجل مركز القنطرة شرق 605 طنًا، والقنطرة غرب 950 طنًا، والقصاصين 640 طنًا، وأبوصوير 860 طنًا، فيما رفع مركز ومدينة التل الكبير نحو 370 طنًا.

وفيما يخص أعمال صيانة أعمدة الإنارة، تواصلت الجهود لرفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الإضاءة في الشوارع والطرق العامة، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية بتركيب 57 كشافًا جديدًا من نوع صوديوم وليد.

وفي حي ثانٍ، تم تركيب 23 كشافًا وصيانة 20 كشافًا آخر، إلى جانب شد سلك ألومنيوم بطول 300 متر، وزراعة 3 أعمدة كهرباء، وصيانة 3 علب إنارة بشوارع مختلفة، أبرزها الدقهلية والجعيص ومساكن هدى شعراوي وشارع الغابة.

كما استجابت الوحدة المحلية لحي ثالث لـ 30 شكوى متعلقة بالإنارة، إلى جانب صيانة شبكة الإنارة بمنطقة أعضاء هيئة التدريس.

وفي مركز القنطرة شرق، تم صيانة 130 كشافًا وتركيب عداد إنارة، وشد الأسلاك المتهالكة على الطريق الدولي، بالتنسيق مع إدارة الكهرباء. وشملت الأعمال مناطق متعددة مثل الطريق الأبيض، قرية الأبطال، والمقابر، والطريق السريع.

أما القنطرة غرب، فقد شهدت صيانة وإنارة 300 كشاف، وتركيب 35 لمبة ليد جديدة في المدينة والقرى التابعة.

وفي القصاصين، تمت صيانة 44 كشاف إنارة، بينما أنجزت الوحدة المحلية بأبوصوير صيانة وإنارة 80 كشافًا، مع تركيب 23 لمبة ليد.

وفي التل الكبير، تم صيانة 240 كشافًا ولمبة ليد، وإحلال عمودين كهرباء في مناطق تل البلد، السلام، الحمادة، والقصاصين القديمة، وغيرها من القرى التابعة، إلى جانب أعمال تنظيف المناولات والأسلاك، تنفيذًا لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكدت المحافظة أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة، واستمرار أعمال الصيانة الدورية لجميع المرافق الحيوية بالمراكز والمدن