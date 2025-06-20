إغلاق شاطئين والمصايف تناشد الزوار.. ماذا يحدث بالإسكندرية؟ - صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أغلقت الجهات المعنية، شاطئي المندرة العام وبحري المميز في الإسكندرية أبوابها أمام الزوار، عصر اليوم الجمعة، وذلك بعد اكتمال عدد الرواد والمصطافين ووصول نسبة الإشغالات بها إلى 100%.

وناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الرواد بعدم التوجه إلى شاطئ المندرة العام وبحري المميز، والذهاب إلى الشواطئ التي مازالت تسمح باستقبالهم.

فيما بلغت نسبة الإشغالات بشواطئ شرق الإسكندرية 75% وسط تدفق العائلات ورحلات اليوم الواحدة القادمة من مختلف محافظات الجمهورية، لقضاء إجازة "الويك إند".

وفي سياق متصل، استقرت أمواج البحر المتوسط إذ رفعت شواطئ القطاع الشرقي وسيدي بشر الرايات الخضراء والتي تعني أن البحر آمن للنزول.

وسجلت شواطئ العجمي والهانوفيل والقطاع الغربي، والتي رفعت الرايات الصفراء ما يعني أن نزول البحر متاح مع اتخاذ الحيطة والحذر، نسب إشغال لم تزيد عن 40% فقط.