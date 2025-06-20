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قناة السويس تتعامل مع عطل مفاجئ بسفينة دون تأثر حركة الملاحة

04:28 م الجمعة 20 يونيو 2025
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    قناة السويس تتعامل مع عطل مفاجئ بسفينة دون تأثر حركة الملاحة (4)
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    قناة السويس تتعامل مع عطل مفاجئ بسفينة دون تأثر حركة الملاحة (3)
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    قناة السويس تتعامل مع عطل مفاجئ بسفينة دون تأثر حركة الملاحة (2)
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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجحت فرق الإنقاذ البحري التابعة لهيئة قناة السويس، في التعامل الفوري والاحترافي مع عطل فني مفاجئ تعرضت له سفينة الغطس RED ZED 1، أثناء عبورها ضمن قافلة الشمال، وذلك عند الكيلو 45 ترقيم قناة، وقبل معدية القنطرة.

وفور الإبلاغ عن العطل، دفعت الهيئة بثلاث قاطرات إنقاذ لتأمين السفينة ومرافقتها، حيث تم التعامل مع الموقف بكفاءة عالية دون تسجيل أي أضرار، وتمكن طاقم السفينة من إصلاح العطل بمعرفتهم، واستأنفت السفينة رحلتها بنجاح إلى منطقة البلاح.

وأكدت الهيئة أن الحادث لم يؤثر على حركة الملاحة بالقناة، التي استمرت في العمل بكامل طاقتها دون تعطّل، مشيدة بجاهزية فرق الإنقاذ البحري وقدرتهم على التدخل السريع للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة، بما يعكس الكفاءة التشغيلية العالية لقناة السويس كممر ملاحي عالمي آمن وموثوق.

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هيئة قناة السويس سفينة الغطس RED ZED 1 قافلة الشمال الإنقاذ البحري
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