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فاجعة بين المحطات.. العثور على جثة صيدلي شاب داخل مسكنه بقنا

04:27 م الجمعة 20 يونيو 2025

جثة - أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة على جثة صيدلي داخل مسكنه بمنطقة بين المحطات في نجع حمادي، بشمال قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بالعثور على جثة صيدلي بشارع جواد حسني، بمنطقة بين المحطات بنجع حمادي.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة صيدلي يبلغ من العمر 27 عاما، وجار معاينة الجثة، ونقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية مديرية أمن قنا جثة نجع حمادي
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