بالصور- استخراج موبايل من معدة مريض بعد عامين من ابتلاعه في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

في واقعة طبية نادرة، استقبل قسم أمراض الجهاز الهضمي والمناظير بكلية طب الأزهر بأسيوط حالة استثنائية لمريض يعاني من آلام مزمنة في المعدة، حيث أفاد خلال أخذ التاريخ المرضي بأنه ابتلع هاتفًا محمولًا منذ عامين خلال فترة احتجازه بأحد السجون.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك الأشعة التشخيصية، تبيّن وجود جسم غريب داخل المعدة، وعلى الفور، تم التدخل باستخدام المنظار العلوي، حيث نجح الفريق الطبي في استخراج الهاتف المحمول دون الحاجة إلى أي تدخل جراحي، في عملية دقيقة تكللت بالنجاح الكامل، ويخضع المريض حاليًا للمراقبة الطبية، وحالته مستقرة.

وتمت العملية تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، وهم: دكتور خالد عبد العظيم – رئيس القسم، ودكتور محمد فخري – رئيس وحدة المناظير ودكتور عمرو متولي – أستاذ مساعد، ودكتور أحمد فتحي – مدرس بالقسم

وبمشاركة الأطباء المقيمين: عبدالهادي صابر، صلاح الدين محرم، أحمد كمال، حسن ربيع، إسماعيل خلف، مصطفى خضر، عبدالعزيز صبره، شادي فوزي، محمد صالح، آلاء شاكر، ومحمود عسل (طبيب مقيم تخدير)، إلى جانب التمريض عبدالرحمن حماد.

وجاء هذا الإنجاز الطبي تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبدعم من الأستاذ الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور إبراهيم شعلان عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتور شريف مطاوع مدير عام المستشفى، والدكتور محمد بهاء خضراوي مدير الشؤون العلاجية.

وتُعد وحدة مناظير الجهاز الهضمي من أبرز الوحدات المتخصصة بالمستشفى، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بفضل إشراف نخبة من الكفاءات الطبية واستخدام أحدث أجهزة المناظير المتقدمة.