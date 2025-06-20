"مش بصور في بيوت ولا شقق".. ماذا قال المذيع الفرفوش أمام النيابة؟

المنوفية – أحمد الباهي:

أدلى البلوجر "سيد. غ"، المعروف إعلاميًا بـ"المذيع الفرفوش"، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه في محافظة المنوفية، على خلفية اتهامه بنشر مقاطع خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأمرت النيابة العامة بمحافظة المنوفية، مساء الخميس، بإخلاء سبيل المدعو "سيد. غ"، الشهير إعلاميًا بـ"المذيع الفرفوش"، وذلك بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش والتحريض على الفسق وممارسة الإعلام دون ترخيص.

وفي أقواله، أقر المتهم بأنه قام بتصوير الفيديوهات برفقة فتيات وراقصات في أماكن عامة ومفتوحة، مؤكدًا امتلاكه تصاريح للتصوير، وأن المشاركين كانوا على علم تام بوجود الكاميرا، مضيفا: "المحتوى ترفيهي مش أكتر، مفيش حاجة خارجة، وكل التصوير تم في حفلات أو بالساحل".

وجاء في اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق: "أنا بصور الفيديوهات دي في أماكن عامة زي الحفلات والساحل، ومعايا تصريح بالتصوير، ومفيش أي حاجة مصورة في شقق أو أماكن خاصة".

وأكد أنه لم يصور أي مقاطع داخل بيوت أو غرف مغلقة، وأن جميع الفيديوهات التي ظهر فيها مع فتيات وراقصات تم تصويرها في أماكن مفتوحة وبمعرفة المشاركين.

كما أضاف: "المحتوى اللي بنشره ترفيهي فقط، ومفيهوش حاجة خارجة.. كله هزار وبنتكلم بطريقتنا العادية"، نافيًا أن تكون هناك نية للتحريض على الفجور أو الإساءة لقيم المجتمع.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم من داخل منزله بقرية الماي التابعة لمركز شبين الكوم، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، بعد بلاغ تقدّم به المحامي أيمن محفوظ، اتهم فيه "غريب" بنشر محتوى مسيء وخادش للحياء عبر منصاته على مواقع التواصل، واستخدامه ألفاظًا وإيحاءات وظهور فتيات بملابس مثيرة، بالمخالفة لقوانين الإعلام والجرائم الإلكترونية.

وتُواصل النيابة العامة فحص المقاطع المتداولة، وطلب تحريات الجهات المختصة حول الوقائع محل التحقيق.

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