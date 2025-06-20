الويك إند في إسكندرية.. البحر آمن والعائلات تتوافد تحت رايات خضراء

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

توافدت الأسر والعائلات، صباح اليوم الجمعة، على شواطئ الإسكندرية، الممتدة من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، تزامنًا مع اجازة "الويك آند" وارتفاع درجات الحرارة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف نسب الإشغال صباح اليوم على شواطئ شرق الإسكندرية والتي تراوحت بين 20 إلى 40%، فيما سجلت شواطئ القطاع الغربي نسب إشغال 10% فقط حتى الآن.

وشهدت شواطئ شرق الإسكندرية استقرارًا وهدوءً نسبيًا في أمواج البحر المتوسط، ما ساهم في رفع الرايات الخضراء على أبراج المراقبة والتي تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

بينما رفعت شواطئ غرب الإسكندرية والعجمي الرايات الصفراء، والتي تعني أن نزول البحر متاح مع اتخاذ الحيطة والحذر وإتباع تعليمات رجال الإنقاذ حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم.